Quale sarà l’impatto del Genoa in Serie B?

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo la scorsa stagione diA, con conseguente retrocessione, ora ilsi ritrova a ripartire dalla cadetteria. I nuovi proprietari però, che stanno per festeggiare il primo anno dall’acquisto, hanno deciso di puntare su una rapida risalita. Un mercato degno dellaA, un progetto a lungo termine ben strutturato e un allenatore con idee chiare. Questa sembra essere la formula di 777Partners per dare alun impatto devastante sullaB e tornare. Non solo inA ma, piano piano, a lottare per una posizione europea. Alexander Blessin è stato scelto il 19 gennaio 2019. Il suo ingaggio è stato pensato, oltre che per provare a salvare la scorsa stagione, per avere un impatto sulla stagione delappena iniziata. Una rapida risalita e ...