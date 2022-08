Parte da Lecce giovedi 1 e venerdi 2 la formazione del progetto nazionale 'Io leggo per gli altri - dalla Puglia al Piemonte: l'onda lunga dei lettori volontari ad alta voce' (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il progetto 'Io leggo per gli altri - dalla Puglia al Piemonte: l'onda lunga dei lettori volontari ad alta voce' è rivolto a persone di tutte le età e ha l'obiettivo di espandere e radicare la ... Leggi su corrieresalentino (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il'Ioper glial: l'deiad' è rivolto a persone di tutte le età e ha l'obiettivo di espandere e radicare la ...

Gabrynr : @Sal_FuoriSede @pietromare Il Lecce spero davvero che si riprenda e si salvi. Le altre due possino restare dove sta… - nicolagiordano : @Vitto2012 Il Mio film. Domani - Meret gioca a Lecce. Dopodomani - Rinnova. Va in prestito al Monza. Domani - Nava… - DenmarkCup : PRE PARTITA #Lecce-#Verona Lecce 'Ovviamente noi non abbiamo paura di nessuno, i ragazzi hanno la mentalità giust… - romanismo85 : @aa_socrates @ant0n1o_01 @mirkocalemme Ci sono gli abbonamenti dei tifosi di casa e in più la vendita libera. Liber… - Aquila6811 : RT @AllRoundLazio: ??| È in definizione l'arrivo di #AkpaAkpro al #Lecce, oramai da tempo fuori dai piani della #Lazio. I contatti tra le pa… -