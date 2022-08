Nuoto, Mondiali giovanili 2022: 4×200 sl donne d’argento e Giulia Vetrano di bronzo nella prima giornata (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ha preso il via a Lima (Perù) un’altra competizione dell’infinita stagione del Nuoto in corsie, ovvero i Mondiali giovanili. Un day-1 che ha riservato all’Italia due medaglie, ottimo antipasto rispetto a quel che sarà. Nei 400 misti donne Giulia Vetrano ha ottenuto il bronzo. L’azzurra ha confermato il suo essere eclettica in questa sede, citando le sue abilità soprattutto nello stile libero, andandosi a prendere il podio con il crono di 4:44.29 (nuovo personale). Il successo è andato alla giapponese Mio Narita in 4:37.78 (record dei campionati), mentre l’argento è stato conquistato dall’ungherese Lilla Minna Abraham (4:44.19). Il secondo metallo in casa nostrana è arrivato dalla 4×200 stile libero donne. Matilde Biagiotti (2:00.24), ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ha preso il via a Lima (Perù) un’altra competizione dell’infinita stagione delin corsie, ovvero i. Un day-1 che ha riservato all’Italia due medaglie, ottimo antipasto rispetto a quel che sarà. Nei 400 mistiha ottenuto il. L’azzurra ha confermato il suo essere eclettica in questa sede, citando le sue abilità soprattutto nello stile libero, andandosi a prendere il podio con il crono di 4:44.29 (nuovo personale). Il successo è andato alla giapponese Mio Narita in 4:37.78 (record dei campionati), mentre l’argento è stato conquistato dall’ungherese Lilla Minna Abraham (4:44.19). Il secondo metallo in casa nostrana è arrivato dallastile libero. Matilde Biagiotti (2:00.24), ...

