Napoli-Lecce 1-1: gli azzurri non vanno oltre il pari (Di mercoledì 31 agosto 2022) Un brutto Napoli pareggia in casa contro un Lecce in gran forma. Spalletti decide di optare per il turnover in vista delle prossime sfide tra campionato e Champions, mentre Baroni si affida ad una formazione piena di giocatori giovani. La partita Nel primo tempo gli azzurri dominano il possesso palla e creano numerose azioni da rete. Tuttavia, è il Lecce ad avere la prima ghiottissima opportunità: Ndombele commette un fallo in area di rigore ai danni di Di Francesco, sul dischetto Colombo però si fà ipnotizzare da un ottimo Meret. Passano pochi minuti e il Napoli passa in vantaggio con Elmas bravo a sfruttare una palla ballerina in area di rigore. La gioia degli azzurri dura molto poco, perchè è lo stesso Colombo a pareggiare con un goal dalla distanza, il suo primo in Serie ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 31 agosto 2022) Un bruttopareggia in casa contro unin gran forma. Spalletti decide di optare per il turnover in vista delle prossime sfide tra campionato e Champions, mentre Baroni si affida ad una formazione piena di giocatori giovani. La partita Nel primo tempo glidominano il possesso palla e creano numerose azioni da rete. Tuttavia, è ilad avere la prima ghiottissima opportunità: Ndombele commette un fallo in area di rigore ai danni di Di Francesco, sul dischetto Colombo però si fà ipnotizzare da un ottimo Meret. Passano pochi minuti e ilpassa in vantaggio con Elmas bravo a sfruttare una palla ballerina in area di rigore. La gioia deglidura molto poco, perchè è lo stesso Colombo a pareggiare con un goal dalla distanza, il suo primo in Serie ...

