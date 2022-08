Miracolo a Milano, il sondaggio: centrodestra pronto ad espugnare anche i collegi rossi (Di mercoledì 31 agosto 2022) La differenza la farebbero i due slogan – “Scegli” e “Pronti” – adottati rispettivamente da Enrico Letta e Giorgia Meloni per la loro campagna elettorale. A dar retta a Claudio Velardi, esperto di comunicazione di matrice dalemiana, sarebbe buono il secondo e non il primo: troppo polarizzante per una competizione lontanissima dalle “scelte di campo” della Seconda repubblica. Gli effetti di questa campagna divisiva sarebbero particolarmente visibili a Milano e in Lombardia dove, numeri alla mano, la sinistra sarebbe in calo anche nelle sue storiche roccaforti. A dirlo è il sito “Milano Città Stato” attraverso una simulazione basata sulla media degli ultimi sondaggi realizzati da BiDiMedia sullo storico consolidato dei collegi lombardi. BiDiMedia: a Milano sinistra ko La sorpresa arriva da ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 31 agosto 2022) La differenza la farebbero i due slogan – “Scegli” e “Pronti” – adottati rispettivamente da Enrico Letta e Giorgia Meloni per la loro campagna elettorale. A dar retta a Claudio Velardi, esperto di comunicazione di matrice dalemiana, sarebbe buono il secondo e non il primo: troppo polarizzante per una competizione lontanissima dalle “scelte di campo” della Seconda repubblica. Gli effetti di questa campagna divisiva sarebbero particolarmente visibili ae in Lombardia dove, numeri alla mano, la sinistra sarebbe in calonelle sue storiche roccaforti. A dirlo è il sito “Città Stato” attraverso una simulazione basata sulla media degli ultimi sondaggi realizzati da BiDiMedia sullo storico consolidato deilombardi. BiDiMedia: asinistra ko La sorpresa arriva da ...

