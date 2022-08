Matteo Salvini per la seconda volta a Lampedusa: da Ministro dell’Interno non ci era mai andato (Di mercoledì 31 agosto 2022) Matteo Salvini si è recato di nuovo in visita presso l’hotspot di Lampedusa ed è entrato nella struttura accompagnato dal vicesindaco dell’isola, il leghista Attilio Lucia. Secondo quanto riportato da Ansa, né il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, né il suo vice, sarebbero stati messi al corrente del suo arrivo. Matteo Salvini, infatti, ha definito la sua visita un “blitz” per accertarsi della situazione nell’hotspot evitando che qualcuno potesse intervenire prima del suo arrivo per nascondere le reali condizioni di vita delle persone. «Questa è una visita a sorpresa per fare vedere la realtà di un Paese che non controlla le proprie frontiere e dove entra chiunque. Dal 26 settembre torneremo ad essere un paese accogliente e ospitale con chi lo merita ma che rispetta e fa rispettare ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022)si è recato di nuovo in visita presso l’hotspot died è entrato nella struttura accompagnato dal vicesindaco dell’isola, il leghista Attilio Lucia. Secondo quanto riportato da Ansa, né il sindaco di, Filippo Mannino, né il suo vice, sarebbero stati messi al corrente del suo arrivo., infatti, ha definito la sua visita un “blitz” per accertarsi della situazione nell’hotspot evitando che qualcuno potesse intervenire prima del suo arrivo per nascondere le reali condizioni di vita delle persone. «Questa è una visita a sorpresa per fare vedere la realtà di un Paese che non controlla le proprie frontiere e dove entra chiunque. Dal 26 settembre torneremo ad essere un paese accogliente e ospitale con chi lo merita ma che rispetta e fa rispettare ...

La7tv : #lariachetira La prof.ssa Elsa Fornero risponde a Matteo #Salvini con una stoccata: 'Dice che non ho mai lavorato?… - borghi_claudio : Ricordo l'evento nazionale tematico del 12 a Firenze. Occasione per discutere di un tema fondamentale per il nostro… - LegaSalvini : ++ LAMPEDUSA, BLITZ DI SALVINI NELL’HOTSPOT: SOVRAFFOLLAMENTO DRAMMATICO ++ Meno di 360 posti disponibili, più di… - mariateresamin1 : RT @dariodangelo91: Questa mattina a #Palermo, davanti ad un bar del capoluogo, Matteo #Salvini darà luogo ad un flashmob contro il caro bo… - dome2727 : RT @DavideR46325615: Matteo Salvini e Giorgia Meloni duramente contestati a Catania. Eh beh, chi semina vento raccoglie tempesta. Detto vec… -