Mangia vongole raccolte in spiaggia e si sveglia paralizzata (Di mercoledì 31 agosto 2022) Gli anni passano, le mode cambiano, ma certi principi rimangono validi anche in un mondo che si evolve minuto per minuto. Tra questi c’è anche quello ripetuto come un mantra dalle nonne di tutta Italia: “Bada bene a cosa mangi“. Probabilmente avrebbe dovuto tenerlo a mente anche Kim Taia, la donna residente in Nuova Zelanda che si è ritrovata con buona parte del corpo paralizzato per aver ingerito delle vongole raccolte dopo un pomeriggio trascorso in spiaggia. Un episodio che in pochi minuti ha fatto il giro del mondo e che ricorda ad ognuno di noi l’importanza di conoscere ciò che ogni giorno portiamo alla bocca e somministriamo al nostro organismo, spesso con quella dose di leggerezza che ci espone a dei seri rischi per la salute: questo a maggior ragione in un ambito – quello della gastronomia e della filiera alimentare – che negli ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 31 agosto 2022) Gli anni passano, le mode cambiano, ma certi principi rimangono validi anche in un mondo che si evolve minuto per minuto. Tra questi c’è anche quello ripetuto come un mantra dalle nonne di tutta Italia: “Bada bene a cosa mangi“. Probabilmente avrebbe dovuto tenerlo a mente anche Kim Taia, la donna residente in Nuova Zelanda che si è ritrovata con buona parte del corpo paralizzato per aver ingerito delledopo un pomeriggio trascorso in. Un episodio che in pochi minuti ha fatto il giro del mondo e che ricorda ad ognuno di noi l’importanza di conoscere ciò che ogni giorno portiamo alla bocca e somministriamo al nostro organismo, spesso con quella dose di leggerezza che ci espone a dei seri rischi per la salute: questo a maggior ragione in un ambito – quello della gastronomia e della filiera alimentare – che negli ...

misiagentiles : #Salute: mangia vongole raccolte in spiaggia e si sveglia completamente paralizzata: «Non respiravo più» - zazoomblog : Mangia vongole raccolte in spiaggia e si risveglia paralizzata. Mi sentivo come sotto anestesia - #Mangia #vongole… - zazoomblog : Non riuscivo a respirare. Mangia le vongole e resta paralizzata: un caso sconvolgente - #riuscivo #respirare.… - GiannettiMarco : RT @leggoit: Mangia #vongole raccolte in #spiaggia e rimane completamente paralizzata - AdriJuve64 : Mangia vongole raccolte in spiaggia e si risveglia completamente paralizzata -