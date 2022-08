L’ultima bufala della Meloni: sgomberare all’istante le case occupate (Di mercoledì 31 agosto 2022) Uno dei tratti distintivi delle destre rimane l’accanimento nei confronti dei poveri, dalla guerra dichiarata al Reddito di cittadinanza agli annunci minacciosi sulle case occupate abusivamente. La Meloni ha annunciato che approverà una legge che prevede lo sgombero immediato delle case occupate, senza eccezioni e stratagemmi Fratelli d’Italia – ha tuonato la sua leader Giorgia Meloni – approverà una legge “che prevede lo sgombero immediato delle occupazioni abusive di abitazioni altrui, senza eccezioni e stratagemmi. Ogni proprietario, affittuario, assegnatario di immobile, se subirà l’occupazione abusiva della sua casa, avrà lo Stato al suo fianco”. Non è la prima volta che le destre avanzano proposte del genere come quella della Lega che voleva ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 31 agosto 2022) Uno dei tratti distintivi delle destre rimane l’accanimento nei confronti dei poveri, dalla guerra dichiarata al Reddito di cittadinanza agli annunci minacciosi sulleabusivamente. Laha annunciato che approverà una legge che prevede lo sgombero immediato delle, senza eccezioni e stratagemmi Fratelli d’Italia – ha tuonato la sua leader Giorgia– approverà una legge “che prevede lo sgombero immediato delle occupazioni abusive di abitazioni altrui, senza eccezioni e stratagemmi. Ogni proprietario, affittuario, assegnatario di immobile, se subirà l’occupazione abusivasua casa, avrà lo Stato al suo fianco”. Non è la prima volta che le destre avanzano proposte del genere come quellaLega che voleva ...

