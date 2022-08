Lens – Lorient_ pronostico e possibili formazioni

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Due squadre imbattute in Ligue 1 si affronteranno mercoledì 31 agosto quando ilaccoglierà il Lorient allo Stade Bollaert-Delelis. I padroni di casa hanno raccolto 10 punti nelle loro quattro partite, mentre il Lorient ne ha sette, avendo giocato una partita in meno. Il calcio di inizio di– Lorient è previsto alle 21 Anteprima della partita– Lorient: a che punto sono le due squadreIlsi trova attualmente al terzo posto, a pari punti con il Paris Saint-Germain, leader del campionato, e con il Marsiglia, secondo in classifica. Ha vinto tre delle quattro partite disputate in questo periodo, a partire dalla vittoria per 3-2 sul Brest nel weekend di apertura della campagna. Anche se hanno dovuto accontentarsi di un pareggio senza reti contro l’Ajaccio nella seconda ...

Le prime della classe invece giocano dopo cena: il deve cercare di non farsi raggiungere dal, Lille - Nizza è una gara interessantissima nonostante il brutto avvio dei rossoneri e il Psg ...

C'est Benoît Bastien qui dirigera RC Lens-Lorient mercredi à 21h. Un arbitre souvent considéré comme l'un des meilleurs de France. Il sera assisté d'Aurélien Berthomieu et Hicham Zakrani alors qu'Alex ...Avec deux victoires et un match nul, le FC Lorient effectue un début de saison prometteur. Les Merlus tenteront d'enchaîner à Lens, ce mercredi (21 h). Mais la marche est haute contre des Sang et Or, ...