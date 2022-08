Lazio | Provedel | «La vittoria con l’Inter non ci deve distrarre»

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Prima del fischio d’inizio della gara tra Sampdoria e, il portiere biancoceleste Ivanha rilasciato alcune dichiarazioni Per i microfoni diStyle Radio, DAZN e Sky è Ivana parlare prima di Sampdoria-. LE PAROLE – «Unacome quella contropuò darci la carica giusta, ma nondistrarci. Ogni match ha una sua storia, senza l’atteggiamento giusto i punti non si portano a casa. Il successo con i nerazzuri può regalarci la consapevolezza di cui avevamo bisogna, ma ora pensiamo solamente alla sfida di oggi». CONTINUA SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

