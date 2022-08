Lady Diana, a 25 anni dalla scomparsa ancora luci e ombre sulla Principessa del popolo (Di mercoledì 31 agosto 2022) C’era anche Lady Diana in quel pomeriggio d’estate di 25 anni fa nel Duomo di Milano, bellissima e affranta per la morte del caro amico e stilista preferito Gianni Versace, assassinato il 15 luglio del 1997 davanti alla sua villa a Miami da un giovane ossessionato dalla sua immensa figura di personaggio pubblico amato e stimato in tutto il mondo. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che la Principessa avrebbe perso la vita poco più di un mese più tardi, quel maledetto 31 agosto quando l’auto su cui viaggiava insieme al compagno, il miliardario egiziano Dodi Al Fayed, a causa dell’alta velocità andò a sbattere violentemente contro il 13esimo pilone sotto il Pont dell’Alma a Parigi. Le successive indagini condotte sia dalla polizia francese che da quella inglese hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) C’era anchein quel pomeriggio d’estate di 25fa nel Duomo di Milano, bellissima e affranta per la morte del caro amico e stilista preferito GiVersace, assassinato il 15 luglio del 1997 davanti alla sua villa a Miami da un giovane ossessionatosua immensa figura di personaggio pubblico amato e stimato in tutto il mondo. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che laavrebbe perso la vita poco più di un mese più tardi, quel maledetto 31 agosto quando l’auto su cui viaggiava insieme al compagno, il miliardario egiziano Dodi Al Fayed, a causa dell’alta velocità andò a sbattere violentemente contro il 13esimo pilone sotto il Pont dell’Alma a Parigi. Le successive indagini condotte siapolizia francese che da quella inglese hanno ...

