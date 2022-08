La tessera sanitaria è l'ultima vittima della crisi dei semiconduttori (Di mercoledì 31 agosto 2022) AGI - La crisi dei semiconduttori non è più solo un'architettura mentale degli analisti, né è più solamente i sei mesi (anche un anno) per ritirare l'automobile che abbiamo rincorso da tempo nei nostri sogni, né la console per giocare che non si trova. Stavolta la crisi dei semiconduttori si siede a tavola con le famiglie. La prima vittima è la tessera sanitaria. Mancano i chip ed entra in crisi il sistema di servizi collegato (per l'acquisto i farmaci non dovrebbero esserci problemi, visto che le farmacie usano il codice a barre). E domani? Domani ci sono i bancomat, le carte di credito e la carta d'identità elettronica. In questo momento l'offerta non riesce più a tenere il passo della domanda: rispetto a 5 anni fa, i tempi di ... Leggi su agi (Di mercoledì 31 agosto 2022) AGI - Ladeinon è più solo un'architettura mentale degli analisti, né è più solamente i sei mesi (anche un anno) per ritirare l'automobile che abbiamo rincorso da tempo nei nostri sogni, né la console per giocare che non si trova. Stavolta ladeisi siede a tavola con le famiglie. La primaè la. Mancano i chip ed entra inil sistema di servizi collegato (per l'acquisto i farmaci non dovrebbero esserci problemi, visto che le farmacie usano il codice a barre). E domani? Domani ci sono i bancomat, le carte di credito e la carta d'identità elettronica. In questo momento l'offerta non riesce più a tenere il passodomanda: rispetto a 5 anni fa, i tempi di ...

