Ita Airways | cos’è fondo americano Certares

(Adnkronos) – Fondato nel 2012 da Greg O'Hara, senior managing director e Ceo, Certares è una piattaforma di investimento leader nel Private Equity, unico operatore al mondo specializzato nel settore dei Viaggi, del Turismo e dell'Hospitality. Ha uffici a Milano, che è l'Headquarter per l'Europa ed è guidato dallo stesso O'Hara, New York e Lussemburgo. Certares, che insieme ad Air France – Klm e Delta Airlines, ha appena avviato una trattativa in esclusiva con il Mef per Ita Airways opera principalmente tramite Certares Holdings, un veicolo di capitale permanente dedicato alla creazione di valore nel lungo periodo. L'Italia rappresenta un mercato di forte interesse strategico per il fondo americano, che ha in gestione 10,2 miliardi di dollari di attività, compresi i co-investimenti.

