Inter | Marotta e Ausilio ci provano fino all’ultimo | è lui l’obiettivo per la difesa!

E' ormai una corsa contro il tempo quella che sta facendo l'Inter. Come ben sappiamo, infatti, i nerazzurri vogliono chiudere il mercato con l'innesto di un nuovo centrale difensivo. l'obiettivo numero uno da diversi giorni è Francesco Acerbi, difensore tra l'altro molto apprezzato da Simone Inzaghi. Il presidente Zhang, però, non ha dato l'ok per poter chiudere la trattativa. In questi minuti, Gianluca Di Marzio ha riportato che nella giornata di domani, l'ultima di questa sessione estiva di calciomercato, Marotta e Ausilio faranno di tutto per convincere Zhang a prendere Francesco Acerbi. Qualora Zhang dovesse dire di no, allora l'Inter virerebbe definitivamente su Zagadou. Il difensore si è svincolato dal Borussia Dortmund, pertanto potrebbe ...

