"Figura tragica e immatura": toh... chi insulta Gorbaciov dopo la sua morte (Di mercoledì 31 agosto 2022) Mikhail Gorbaciov è stato una "Figura tragica che ha soddisfatto i bisogni degli Stati Uniti e dell'Occidente senza morale", ha commesso "gravi errori" nel valutare la situazione internazionale, "ha provocato il caos nell'ordine economico interno" e la cui parabola politica deve servire da "promemoria" per altri Paesi nell'essere cauti verso l'Occidente. Questo il durissimo giudizio degli osservatori cinesi citati dal tabloid Global Times, pubblicato dal Quotidiano del Popolo, organo di stampa ufficiale del Partito Comunista Cinese, su Mikhail Gorbaciov, ultimo leader dell'Unione Sovietica, scomparso ieri, martedì 30 agosto, a distanza di solo poche ore dall'annuncio diramato da Pechino delle date del prossimo Congresso del Partito Comunista Cinese, che a ottobre, con ogni probabilità, rieleggerà Xi Jinping per un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Mikhailè stato una "che ha soddisfatto i bisogni degli Stati Uniti e dell'Occidente senza morale", ha commesso "gravi errori" nel valutare la situazione internazionale, "ha provocato il caos nell'ordine economico interno" e la cui parabola politica deve servire da "promemoria" per altri Paesi nell'essere cauti verso l'Occidente. Questo il durissimo giudizio degli osservatori cinesi citati dal tabloid Global Times, pubblicato dal Quotidiano del Popolo, organo di stampa ufficiale del Partito Comunista Cinese, su Mikhail, ultimo leader dell'Unione Sovietica, scomparso ieri, martedì 30 agosto, a distanza di solo poche ore dall'annuncio diramato da Pechino delle date del prossimo Congresso del Partito Comunista Cinese, che a ottobre, con ogni probabilità, rieleggerà Xi Jinping per un ...

Libero_official : Il 'ricordo' del Global Times dell'ultimo leader #Urss: 'Figura tragica che ha soddisfatto i bisogni degli #Usa', i… - LucillaMariani : RT @NicolaMelloni: fino poi all'inevitabile sbocco autoritario. Gorbachev rimane una figura tragica, apprezzata in Occidente per aver messo… - NicolaMelloni : fino poi all'inevitabile sbocco autoritario. Gorbachev rimane una figura tragica, apprezzata in Occidente per aver… - DarshanCarla : RT @G_mak65: @DarshanCarla Un'epoca di grandi speranze, purtroppo tradite da chi gli é seguito. Una figura tragica, di grandi capacitá ma c… - G_mak65 : @DarshanCarla Un'epoca di grandi speranze, purtroppo tradite da chi gli é seguito. Una figura tragica, di grandi ca… -