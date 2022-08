Extraprofitti, il governo deve correggere la norma mal scritta. Eni rifà i calcoli e aumenta l’acconto: “Pagati altri 340 milioni” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il governo Draghi si appresta a correggere la norma sul “contributo straordinario” a carico delle aziende energetiche, la cosiddetta tassa sugli Extraprofitti, che come ilfattoquotidiano.it ha raccontato fin dal mese di marzo è scritta malissimo e presta il fianco ai ricorsi. Con il risultato che le imprese hanno versato a titolo di acconto del 40% solo 1 miliardo a fronte dei 4 attesi dall’esecutivo: un bel problema ora che il Tesoro è a caccia di risorse per finanziare nuove misure contro il caro energia e deve anche fare i conti con il buco di coperture del decreto Aiuti bis. In controtendenza Eni, che – forse anche per evitare le multe raddoppiate che scatteranno da domani in caso di mancato versamento – ha comunicato di aver “rideterminato” da 550 milioni a “circa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) IlDraghi si appresta alasul “contributo straordinario” a carico delle aziende energetiche, la cosiddetta tassa sugli, che come ilfattoquotidiano.it ha raccontato fin dal mese di marzo èmalissimo e presta il fianco ai ricorsi. Con il risultato che le imprese hanno versato a titolo di acconto del 40% solo 1 miliardo a fronte dei 4 attesi dall’esecutivo: un bel problema ora che il Tesoro è a caccia di risorse per finanziare nuove misure contro il caro energia eanche fare i conti con il buco di coperture del decreto Aiuti bis. In controtendenza Eni, che – forse anche per evitare le multe raddoppiate che scatteranno da domani in caso di mancato versamento – ha comunicato di aver “rideterminato” da 550a “circa ...

