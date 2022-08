Eric Bishoff | “La lite tra Guevara e Kingston? Sono sembrati due adolescenti”

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Nei giorni scorsi è emersa la notizia di un alterco tra Eddiee Sammy. I due siazzuffati nel backstage e alla fine il “Mad King” è stato sospeso dalla dirigenza AEW. Il tutto sarebbe nato dalle parole pronunciate dadurante un promo nel quale ha definito l’avversario come un “grasso pezzo di me**a”.non ha affatto gradito ed il promo è stato poi editato. Dal canto suo lo “Spanish God” si è difeso sostenendo di aver chiesto a Eddie se c’era qualcosa che avrebbe voluto non fosse detto durante i promo e questi non avrebbe dato alcuna indicazione.Bischoff ha parlato dell’episodio bollandolo come ridocolo e adolescenziale. “Dramma tra liceali” Durante il proprio podcast “83 Weeks”,Bischoff ha parlato ...

L’incontro si pensava che sarebbe accaduto a All Out e invece è stato anticipato. Sulla questione è intervenuto Eric Bischoff, che ha commentato la scelta di Tony Khan facendo un paragone con una sua ...Non è la prima volta che Eric Bischoff ci va pesante con la All Elite Wrestling, o anche con un suo wrestler, come ha fatto anche di recente con CM Punk però sempre riguardo ad alcuni dati in merito a ...