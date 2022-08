Dove arrivano Conte e Calenda. I numeri a sorpresa: Ghisleri spiazza tutti (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dalle elezioni politiche del 2018 è cambiato tutto, in mezzo ci sono state una pandemia e una guerra, ma anche un panorama politico diverso con nuovi partiti e alleanze e ben 415 cambi di "casacca" da parte di 280 parlamentari. Alessandra Ghisleri di Euromedia Research a poche settimane dalle elezioni politiche del 25 settembre in un intervento sulla Stampa presenta l'ultimo sondaggio sui partiti e analizza i temi che ci porteranno al voto. In primis l'aumento dei prezzi e in generale le preoccupazioni per il futuro. Ci sono segnali di disorientamento "anche nelle intenzioni di voto che registrano ancora il 35,4% dell'elettorato indeciso. Questa percentuale si divide tra chi non sa ancora se andrà a votare (il 23,8% degli indecisi) e chi non sa quale forza politica votare (il 76,2% sempre degli indecisi). Su queste indicazioni si stima oggi un'affluenza ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dalle elezioni politiche del 2018 è cambiato tutto, in mezzo ci sono state una pandemia e una guerra, ma anche un panorama politico diverso con nuovi partiti e alleanze e ben 415 cambi di "casacca" da parte di 280 parlamentari. Alessandradi Euromedia Research a poche settimane dalle elezioni politiche del 25 settembre in un intervento sulla Stampa presenta l'ultimo sondaggio sui partiti e analizza i temi che ci porteranno al voto. In primis l'aumento dei prezzi e in generale le preoccupazioni per il futuro. Ci sono segnali di disorientamento "anche nelle intenzioni di voto che registrano ancora il 35,4% dell'elettorato indeciso. Questa percentuale si divide tra chi non sa ancora se andrà a votare (il 23,8% degli indecisi) e chi non sa quale forza politica votare (il 76,2% sempre degli indecisi). Su queste indicazioni si stima oggi un'affluenza ...

