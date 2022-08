Calciomercato Milan – In chiusura Sergino Dest del Barcellona | News (Di mercoledì 31 agosto 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato, il Milan sarebbe ad un passo dall'acquisto di Sergino Dest, terzino del Barcellona Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 31 agosto 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di, ilsarebbe ad un passo dall'acquisto di, terzino del

AntoVitiello : ???? #Milan, le prime immagini a Linate di #Vrancks ??? Formula dell'operazione con il Wolfsburg: prestito oneroso 2 m… - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieA | @acmilan, è fatta per #Vranckx: i dettagli dell'operazione. Domani le visite mediche - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, #Bakayoko verso la risoluzione. Proseguono i contatti con il #Wolfsburg per #Vranckx - MilanSpazio : ULTIM’ORA – Milan a un passo dal nuovo esterno: arriva dal Barcellona! - Gazzetta_it : Milan, accordo in chiusura per Dest -