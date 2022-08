Anticipazioni Terra Amara, trame dal 3 al 9 settembre 2022: un incarico importante per Yilmaz? (Di mercoledì 31 agosto 2022) Le Anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 3 al 9 settembre 2022 ci svelano che presto Yilmaz potrebbe assumere un incarico importante. Di che si tratterà? Scopriamolo insieme. Terra Amara, Anticipazioni: trame dal 3 al 9 settembre 2022 La distribuzione di cibo e la promessa di nuovi posti di lavoro fa ben presto conquistare a Fekeli la fiducia e l’affetto della gente del quartiere. Saniye ha un incidente mentre cerca di coprire Gaffur e Gulten. Dopo aver scoperto che quest’ultima si trova a casa di Yilmaz, Hunkar minaccia di cacciare dalla tenuta Gaffur e la domestica. Terra Amara, ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 31 agosto 2022) Leitaliane diper la settimana dal 3 al 9ci svelano che prestopotrebbe assumere un. Di che si tratterà? Scopriamolo insieme.dal 3 al 9La distribuzione di cibo e la promessa di nuovi posti di lavoro fa ben presto conquistare a Fekeli la fiducia e l’affetto della gente del quartiere. Saniye ha un incidente mentre cerca di coprire Gaffur e Gulten. Dopo aver scoperto che quest’ultima si trova a casa di, Hunkar minaccia di cacciare dalla tenuta Gaffur e la domestica., ...

redazionetvsoap : #TerraAmara Come si era già ipotizzato, tanti anni fa le cose non sono andate come tutti pensavano. E qualcuno avev… - infoitcultura : Terra amara, anticipazioni 25 agosto: Demir turbato dal successo di Yilmaz - infoitcultura : Terra amara, anticipazioni 30 agosto: Gulten a casa di Yilmaz - tvblogit : Terra Amara, anticipazioni puntata 31 agosto 2022 - infoitcultura : Terra amara, anticipazioni 30 agosto: Gulten a casa di Yilmaz -