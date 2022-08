Amore in Costiera per Alessandro Cecchi Paone: gli scatti su Chi (Di mercoledì 31 agosto 2022) Alessandro Cecchi Paone torna protagonista della cronaca rosa. Questa settimana infatti, la rivista Chi pubblica degli scatti che ritraggono il giornalista al fianco del suo nuovo Amore. Foto che stanno facendo un po’ chiacchierare perchè il fidanzato di Cecchi Paone ha qualche annetto in meno dell’ex vippone, tanto che qualcuno ha parlato di toy boy. Il giovane, con cui Cecchi Paone scambia teneri abbracci e baci in barca, sulla Costiera Amalfitana, ha infatti 26 anni mentre ricordiamo che il giornalista, ne ha 60. E il discorso differenza di età infiamma sempre le discussioni di gossip, perchè c’è chi non ci vede nulla di male e chi invece, ancora, ha qualcosa da ridire. Ma in fondo, come diciamo sempre, saranno ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 31 agosto 2022)torna protagonista della cronaca rosa. Questa settimana infatti, la rivista Chi pubblica degliche ritraggono il giornalista al fianco del suo nuovo. Foto che stanno facendo un po’ chiacchierare perchè il fidanzato diha qualche annetto in meno dell’ex vippone, tanto che qualcuno ha parlato di toy boy. Il giovane, con cuiscambia teneri abbracci e baci in barca, sullaAmalfitana, ha infatti 26 anni mentre ricordiamo che il giornalista, ne ha 60. E il discorso differenza di età infiamma sempre le discussioni di gossip, perchè c’è chi non ci vede nulla di male e chi invece, ancora, ha qualcosa da ridire. Ma in fondo, come diciamo sempre, saranno ...

