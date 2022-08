Zhang stoppa Acerbi | l’Inter cambia strategia

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 30 agosto 2022) La ricerca di un difensore centrale sembrava portare all’ex difensore della Lazio. C’è stato però un colpo di scena nella trattativa,. I dirigenti nerazzurri ora dovranno trovare una nuova soluzione per risolvere la grana del difensore., quali sono i motivi? Il difensore biancoceleste è sempre stato un pallino di Simone Inzaghi. Si pensava addirittura ad un intervento diretto dello stesso tecnico per agevolare l’arrivo dial. Così però non sarà, nonostante la formula di prestito secco. Non c’è spazio per l’arrivo di un altro elemento nell’organico. Il numero uno nerazzurro avrebbe chiesto ad Ausilio e Bonaccin di sistemare diversi esuberi come Agoume e Salcedo. La dirigenza è rimasta stupita ...