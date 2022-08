Via il numero chiuso da Medicina, sindacati contrari: Impossibile formare 60mila iscritti all’anno (Di martedì 30 agosto 2022) Il tema dell’abolizione del numero chiuso per le Facoltà di Medicina, entrato prepotentemente nella campagna elettorale, “ci dimostra che chi in piena corsa al vota vuole abolire lo sbarramento a Medicina non ha capito nulla dei problemi della formazione dei medici e del Ssn”. Così all’Adnkronos Salute Pierino Di Silverio, il nuovo segretario nazionale dell’Anaao Assomed, il sindacato dei medici del Servizio sanitario nazionale. “Non siamo contrari ideologicamente ad una revisione del sistema di accesso, ma facciamolo seriamente sedendoci tutti insieme attorno ad una tavolo e partendo dalle esigenze di programmazione. La carenza dei medici non si risolve togliendo il numero chiuso a Medicina”, rimarca. “Però affermare durante una campagna elettorale ... Leggi su ildenaro (Di martedì 30 agosto 2022) Il tema dell’abolizione delper le Facoltà di, entrato prepotentemente nella campagna elettorale, “ci dimostra che chi in piena corsa al vota vuole abolire lo sbarramento anon ha capito nulla dei problemi della formazione dei medici e del Ssn”. Così all’Adnkronos Salute Pierino Di Silverio, il nuovo segretario nazionale dell’Anaao Assomed, il sindacato dei medici del Servizio sanitario nazionale. “Non siamoideologicamente ad una revisione del sistema di accesso, ma facciamolo seriamente sedendoci tutti insieme attorno ad una tavolo e partendo dalle esigenze di programmazione. La carenza dei medici non si risolve togliendo il”, rimarca. “Però affermare durante una campagna elettorale ...

