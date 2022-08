US Open | Vagnozzi avverte Sinner | “Non deve sentirsi arrivato per le due vittorie su Alcaraz”

(Di martedì 30 agosto 2022) Inizieranno quest’oggi gli US2022 di Jannik. Dopo il Roland Garros e Wimbledon, la stella azzurra affronterà il terzo Slam con il nuovo allenatore Simonecon l’obiettivo di arrivare il più lontano possibile. L’altoatesino esordirà contro il tedesco Daniel Altmaier, numero 93 del ranking ATP. “Siamo pronti! Fisicamente Jannik sta bene, si è allenato con grande intensità nelle ultime settimane, e anche l’adattamento al clima molto caldo e umido di New York sta procedendo al meglio – ha dichiaratoin un’intervista a La Gazzetta dello Sport -. Ora non ci resta che portare in campo tutto quello che cerchiamo di fare in allenamento.” L’attuale allenatore diha poi proseguito facendo un resoconto su quanto successo nelle scorse settimane: “A Montreal Jannik ha fatto un ...

