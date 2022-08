Uomini e Donne, Davide Donadei e Roberta Di Padua hanno passato la notte insieme? Le precisazioni dell’ex tronista (e la reazione di Chiara Rabbi) (Di martedì 30 agosto 2022) La notizia fresca di ieri sera che vedeva Davide Donadei e Roberta di Padua a cena insieme, sta facendo mormorare il web. Ma cosa è successo subito dopo? I due ex volti noti al pubblico di Uomini e Donne hanno passato la notte insieme? Subito dopo la serata, l’ex tronista ha pubblicato una storia in cui si mostrava a letto, in un hotel a Napoli, completamente da solo. Già Deianira Marzano aveva ipotizzato che potessero aver trascorso la notte insieme scrivendo: Roberta Di Padua ha chiuso i commenti… Davide Donadei fa vedere che era solo (nella stessa suite che prese con ... Leggi su isaechia (Di martedì 30 agosto 2022) La notizia fresca di ieri sera che vedevadia cena, sta facendo mormorare il web. Ma cosa è successo subito dopo? I due ex volti noti al pubblico dila? Subito dopo la serata, l’exha pubblicato una storia in cui si mostrava a letto, in un hotel a Napoli, completamente da solo. Già Deianira Marzano aveva ipotizzato che potessero aver trascorso lascrivendo:Diha chiuso i commenti…fa vedere che era solo (nella stessa suite che prese con ...

