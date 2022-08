Ucraina: Radicali, 'Comuni italiani promuovano gemellaggi con città martoriate' (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "Dopo sei mesi di guerra continuano a cadere bombe e missili sulle martoriata città dell'Ucraina. Il sostegno dell'Italia e dell'Europa deve crescere e non certo arretrare. Per questo invitiamo gli oltre 8000 Comuni, grandi e piccoli, del nostro Paese a promuovere e realizzare gemellaggi con le città e i paesi dell'Ucraina", così in una nota Massimiliano Iervolino, Giulia Crivellini e Igor Boni, segretario, tesoriera e presidente di Radicali italiani. "Un segno non solo simbolico di vicinanza ma soprattutto uno strumento di collaborazione, di amicizia, di fratellanza europea in vista della ricostruzione necessaria. I crimini di Putin devono essere perseguiti ma c'è un intero Paese, l'Ucraina, che lotta e ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "Dopo sei mesi di guerra continuano a cadere bombe e missili sulle martoriatadell'. Il sostegno dell'Italia e dell'Europa deve crescere e non certo arretrare. Per questo invitiamo gli oltre 8000, grandi e piccoli, del nostro Paese a promuovere e realizzarecon lee i paesi dell'", così in una nota Massimiliano Iervolino, Giulia Crivellini e Igor Boni, segretario, tesoriera e presidente di. "Un segno non solo simbolico di vicinanza ma soprattutto uno strumento di collaborazione, di amicizia, di fratellanza europea in vista della ricostruzione necessaria. I crimini di Putin devono essere perseguiti ma c'è un intero Paese, l', che lotta e ha ...

