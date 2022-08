Totti è pronto all'addio: ha scelto Bernardini De Pace Il Pupone spera in una soluzione "pacifica", ma Ilary... (Di martedì 30 agosto 2022) Francesco si affida alla celebre Annamaria Bernardini De Pace, mentre Ilary ha scelto Alessandro Simeone, ex pupillo proprio della De Pace Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 30 agosto 2022) Francesco si affida alla celebre AnnamariaDe, mentrehaAlessandro Simeone, ex pupillo proprio della DeSegui su affaritaliani.it

AndreaC59352085 : @guidotolomei Gatti è pronto per giocare un big match? se sbagliasse non verrebbe distrutto tipo Criscito vs Totti… - SciarraMattia1 : @PACOMARINO76 È molto legato agli anni '80.. ricordo Carletto Mazzone che difendeva un giovane Totti dalle intervis… - RealGossipland : Un amico di Totti racconta che l'ex calciatore sbugiarderà Ilary Blasi durante un'intervista DETTAGLI QUI… - fanpage : “Francesco Totti amava Ilary Blasi, è successo qualcosa di grave”. La scoperta risale a un anno e mezzo fa, da quel… - fanpage : “Francesco Totti amava Ilary Blasi, è successo qualcosa di grave”. La scoperta risale a un anno e mezzo fa, da quel… -