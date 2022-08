Sunderland sarebbe stato perdonato per aver voluto il colpo in testa di Neil dopo la defezione di Stoke

(Di martedì 30 agosto 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Stava andando tutto così bene per il, con enormi vendite di abbonamenti e un inizio di stagione decente. Ma poi hanno perso il loro manager. Oh,. Ogni volta che fanno un passo avanti, c’è un altro shock dietro l’angolo che sembra progettato per respingerli indietro di altri due. La promozione al campionato è stata un vero punto di svolta per un club a cui la sabbia è stata presa a calci in faccia ripetutamente per più tempo di quanto la maggior parte delle persone possa ricordare, ma con questo particolare club sembra sempre esserci un inciampo in arrivo. La pre-stagione è stata segnata dalla notizia che il club aveva venduto più di 30.000 abbonamenti, un risultato sorprendente per un club appena promosso dalla terza fascia del campionato inglese al secondo. E quando il calcio ...

La Nuova Venezia

... Jonathan Shrager avrebbe affermato come il Amad Diallo , ex anche dell'Atalanta,stato ... Tra queste anchee Blackpool in Inghilterra , Anderlecht in Belgio e Besiktas in Turchia. Il ...La formula, ovviamente,quella del prestito secco sino al termine della stagione. Le altre squadre contrattate sarebbero due in Inghilterra (e Blackpool ), l' Anderlecht in Belgio ... Il Venezia vicino al colpo Januzaj, ex Manchester United e Real Sociedad Edouard Michut potrebbe lasciare il PSG in questo mercato: sul centrocampista classe 2003 ci sarebbe, infatti, il Sunderland ...La scorsa estate, l'Atalanta si era resa protagonista di un'operazione di mercato con il Manchester United che aveva fatto grande scalpore. Da Bergamo era partito il giovane Amad Diallo, attaccante iv ...