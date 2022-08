Sampdoria | strigliata di Giampaolo dopo il ko alla Salernitana

(Di martedì 30 agosto 2022) Marcoha strigliato la squadrail netto ko dellacontro laall’Arechi Per lasono stati giorni complicati, quellila sconfitta con la. La squadra blucerchiata ha pagato a caro prezzo la pessima figura fatta sul campo dell’Arechi, a cominciare dall’annullamento del giorno di riposo. Subito in campo, con l’obiettivo di ritrovare le energie psico-fisiche in vista del match contro la Lazio. Il tecnico Marcoha avuto un lungo colloquio con i suoi ragazzi, a cui ha ribadito di essersi vergognato per prestazione e risultato. Messaggio recepito? Assolutamente sì. Anche il presidente Marco Lanna ha cercato di capire le ragioni di tale debacle parlando con i senatori dello ...

Commenta per primo L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo viene descritto come 'furioso'. Dal termine della partita con la Salernitana, al rientro negli spogliatoi dell'Arechi, sino all'atterraggio all'aeroporto 'Colombo' di Genova, ... Il Secolo XIX: "Giampaolo furioso striglia la Samp: 'Che vergogna!'"