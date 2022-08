Rincari dei costi di produzione | l’appello di Giansanti

(Di martedì 30 agosto 2022) ROMA – “Da oltre un anno idiin agricoltura sono in continuo aumento. I rialzi hanno toccato punte del 300%. Gli ultimi incrementi delle quotazioni del gas naturale mettono a rischio la continuità del ciclo produttivo. Per alcune imprese la cessazione dell’attività potrebbe essere definitiva”. E’ l’allarme lanciato dal presidente di Confagricoltura, Massimiliano, a seguito dei livelli record raggiunti negli ultimi giorni dal prezzo del gas e alla vigilia della sospensione per manutenzione dell’attività del Nord Stream decisa dalle autorità della Federazione Russa. “In questo quadro decisamente critico – prosegue– va rilevato che, per quanto riguarda l’andamento dei prezzi agricoli a livello internazionale, i mercati stanno già scontando, con tutta probabilità, l’imminente avvio di ...

...di tecnologie 4.0 per ottimizzare l'impiegofattori della produzione. "Non c'è tempo da perdere e non possiamo aspettare le elezioni e il nuovo Governo ma bisogna intervenire subito sui... con la situazione attuale, infatti, sono previsti aumenti fino al 140%costi energetici per i ... Inoltre, ihanno un effetto negativo anche sui consumi. Bollette e inflazione stanno ... Il caro energia si trasferisce a valanga nel bicchiere con aumenti di prezzo che vanno dal +11% per l'acqua minerale ... Gli aumenti delle materie prime ed in particolare dell'energia elettrica stanno diventando insostenibili. Inevitabilmente questi incrementi si stanno lentamente ripercuotendo su i prezzi finali al cli ...