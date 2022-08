PRESA LA NOSTRA SCOMMESSA: ecco la giocata vincente (Di martedì 30 agosto 2022) Grande colpo per il nostro MisterPalmieri, che azzecca due marcatori di Inter-Cremonese e Roma-Monza, due degli anticipi della 4a giornata di... Leggi su calciomercato (Di martedì 30 agosto 2022) Grande colpo per il nostro MisterPalmieri, che azzecca due marcatori di Inter-Cremonese e Roma-Monza, due degli anticipi della 4a giornata di...

CarloCalenda : Domani farò un video pere spiegare la nostra proposta e per far capire perché quella del PD è una presa in giro tot… - 38grammi : @PLDC09710726 Sono pienamente d'accordo ma l'italiano covi idiota non lo capisce. Devono portare a compimento di or… - AndreaRovigatti : @AlexBazzaro MUAHAHAHAHAHAH MUAHAHAHAHAHAH MUAHAHAHAHAHAH MUAHAHAHAHAHAH MUAHAHAHAHAHAH MUAHAHAHAHAHAH QUESTA L'HAI… - Dome689 : RT @fffitalia: Vuoi sapere di più sulla PAC? vai alla nostra guida IG ( - fffitalia : Vuoi sapere di più sulla PAC? vai alla nostra guida IG ( -