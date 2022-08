Milano, arrestato 21enne per quattro violenze sessuali: inseguiva le vittime in monopattino (Di martedì 30 agosto 2022) Un 21enne, Matteo Angelo Errigo, è stato arrestato dalla Squadra mobile di Milano con l’accusa di violenze sessuali su quattro donne, tra i 19 e i 33 anni, commesse tra maggio e giugno scorso. Il giovane, secondo gli inquirenti, con grande probabilità ha applicato sempre lo stesso schema: le ha seguite “a bordo di un monopattino elettrico”, mentre uscivano a volte da palestre delle zone centrali della città, e poi le ha aggredite, anche mentre parlavano al telefono, costringendole a subire atti sessuali. Per poi scappare sempre alla guida del monopattino. L’ordinanza di arresti domiciliari è stata firmata dal giudice per le indagini preliminari Roberto Crepaldi su richiesta del pm Pasquale Addesso. L’inchiesta, come si legge ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Un, Matteo Angelo Errigo, è statodalla Squadra mobile dicon l’accusa disudonne, tra i 19 e i 33 anni, commesse tra maggio e giugno scorso. Il giovane, secondo gli inquirenti, con grande probabilità ha applicato sempre lo stesso schema: le ha seguite “a bordo di unelettrico”, mentre uscivano a volte da palestre delle zone centrali della città, e poi le ha aggredite, anche mentre parlavano al telefono, costringendole a subire atti. Per poi scappare sempre alla guida del. L’ordinanza di arresti domiciliari è stata firmata dal giudice per le indagini preliminari Roberto Crepaldi su richiesta del pm Pasquale Addesso. L’inchiesta, come si legge ...

Agenzia_Ansa : Seguiva le vittime a bordo di un monopattino elettrico, mentre uscivano a volte da palestre delle zone centrali del… - LegaSalvini : ++ Milano, pusher marocchino fermato per un controllo prende a calci i poliziotti: arrestato ++ - Corriere : Milano, violentatore seriale in monopattino: arrestato per gli abusi su quattro donne - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Milano, arrestato 21enne per quattro violenze sessuali: inseguiva le vittime in monopattino - edoludo : RT @fattoquotidiano: Milano, arrestato 21enne per quattro violenze sessuali: inseguiva le vittime in monopattino -