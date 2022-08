Matteo Salvini, che gaffe al Tg La7. "Leader della..." e il leghista ci ride su (Di martedì 30 agosto 2022) Clamorosa gaffe al Tg La7 dove Matteo Salvini è stato ribattezzato 'Leader della sega'. Il lapsus, assolutamente involontario, è andato in onda durante il telegiornale diretto da Enrico Mentana e il video dello spezzone ... Leggi su iltempo (Di martedì 30 agosto 2022) Clamorosaal Tg La7 doveè stato ribattezzato 'sega'. Il lapsus, assolutamente involontario, è andato in onda durante il telegiornale diretto da Enrico Mentana e il video dello spezzone ...

