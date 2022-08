LIVE Sinner-Altmaier | US Open 2022 in DIRETTA | serve subito una vittoria convincente

Leggi su oasport

(Di martedì 30 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellascritta del match di primo turno degli UStra Janniked il tedesco Daniel. Inizia l’avventura del giovane talento azzurro, che affronterà per la prima volta il ventiquattrenne teutonico. Il vincente sfiderà al secondo turno uno tra lo spagnolo Martinez e l’americano Eubanks (qualificato)., ventunenne altoatesino, arriva sui campi di Flushing Meadows dopo aver disputato i tornei Masters 1000 di Montreal e Cincinnati. In Canada il numero 11 del ranking ATP si è arreso al secondo turno contro il futuro campione Carreno Busta, mentre negli States ha ceduto al terzo turno al rivale Auger-Aliassime. Vincitore di sei titoli ...