(Di martedì 30 agosto 2022) Presto verrà identificato e da lì si apre un ventaglio di scenari possibili. Da ieri laindaga, con la completa collaborazione della Fiorentina che ha consegnato i video come già accaduto in ...

Dalla_SerieA : Litigio tra Spalletti e il tifoso viola: indagini Digos - - Gazzetta_it : Litigio tra Spalletti e il tifoso viola: interviene la Digos, aperte le indagini - sportli26181512 : Litigio tra Spalletti e il tifoso viola: interviene la Digos, aperte le indagini: Litigio tra Spalletti e il tifoso… - Lidia30847727 : RT @PaFassn: @imballoionico Visto oggi litigio tra l'inserviente dell'ospedale e mamma che è stata lasciata fuori dalla clinica ortopedica… - francescolett11 : RT @PaFassn: @imballoionico Visto oggi litigio tra l'inserviente dell'ospedale e mamma che è stata lasciata fuori dalla clinica ortopedica… -

Presto verrà identificato e da lì si apre un ventaglio di scenari possibili. Da ieri la Digos indaga, con la completa collaborazione della Fiorentina che ha consegnato i video come già accaduto in ...Erano stati informati dalla madre di un ennesimolei e il padre, e che lui se ne sarebbe andato facendo perdere le proprie tracce.Per riportare la calma nella palazzina di via Monte Massico è stato necessario l’intervento di una volante della polizia ...La Fiorentina ha consegnato i video, ora tocca agli inquirenti. Il sindaco di Firenze: "Episodio da condannare, ora però non si generalizzi" ...