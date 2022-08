Inter, che stoccata a Inzaghi: “Non sa utilizzarlo” (Di martedì 30 agosto 2022) Dopo la partita persa contro la Lazio piovono le critiche per l’Inter e per il tecnico Inzaghi: “Non sa utilizzarlo” Ultima sconfitta difficile da digerire per l’Inter e soprattutto per… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 30 agosto 2022) Dopo la partita persa contro la Lazio piovono le critiche per l’e per il tecnico: “Non sa” Ultima sconfitta difficile da digerire per l’e soprattutto per… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Glongari : ?? Il Bayer Leverkusen ha sondato per una cifra simile a quella che ha speso l’#Inter per acquistare #Gosens. 3M di… - FBiasin : Sono uscite le date e gli orari della #SerieA da qui alla sedicesima giornata: l’#Inter - come l’anno scorso del re… - SerieA : HAI CAPITO CHE CI SONO 30 PARTITE DI SERIE A IN 10 GIORNI?! SI COMINCIA CON LAZIO INTER JUVENTUS ROMA FIORENTINA-NA… - levaclau : Qui è inutile che c’è lo succhiamo… quello su Pessina è uno di quei rigorini…maglia tirata… che a Roma Lazio Inter… - DiegoFerrara17 : @corsaroll @Inter @OfficialASRoma @acmilan @EuropaLeague Infatti stanno giocando con Monza e Cremonese,ma stai zitt… -