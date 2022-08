napolista : Il Daily Mail: #Ronaldo potrebbe andare al #Napoli all’ultimo minuto del mercato Non è detto che resti allo… - reilachii : La loro ossessione seconda solo a quella del daily mail -

IlNapolista

Lo scrive il, che specifica che non è ancora escluso un trasferimento dell'ultimissima ora (vengono citati i rifiuti di Bayern, Atletico e Chelsea e viene accreditata l'opzione Napoli) ma ...Tra i primi a riportare la notizia è stato ilche ha scritto: " Bella Thorne paparazzata mentre dà un bacio appassionato a un bellissimo uomo misterioso a Mykonos, due mesi dopo lo shock ... Il Daily Mail: Ronaldo potrebbe andare al Napoli all'ultimo minuto del mercato - ilNapolista Joshua looked to gain revenge against Usyk earlier this month after losing their first fight last September. With Garcia in his corner, Joshua pushed was beaten on points by Usyk once again.Fulham are set to add Roma and Dutch winger Justin Kluivert, with Marco Silva keen to add to his attacking options to stave off the Cottagers' relegation fears after promotion last year.