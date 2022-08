Il caro energia non si affronta con la DAD, l’appello di Codacons (Di martedì 30 agosto 2022) L’emergenza in cui ci troviamo e che ha al proprio centro l’aumento esponenziale del prezzo del gas, fonte da cui ricaviamo non solo riscaldamento ma anche moltissima energia elettrica, non può ricadere per l’ennesima volta sulle famiglie con un taglio orizzontale dei servizi Questa, nella sostanza, la richiesta che Codacons fa al Governo nel suo L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 30 agosto 2022) L’emergenza in cui ci troviamo e che ha al proprio centro l’aumento esponenziale del prezzo del gas, fonte da cui ricaviamo non solo riscaldamento ma anche moltissimaelettrica, non può ricadere per l’ennesima volta sulle famiglie con un taglio orizzontale dei servizi Questa, nella sostanza, la richiesta chefa al Governo nel suo L'articolo proviene da Consumatore.com.

LaStampa : Insegne spente di notte, niente docce calde, pc e tv a basso regime, negozi che chiudono prima: ecco come l’Europa… - amendolaenzo : I partiti che hanno fatto cadere il governo a luglio, adesso chiedono a Draghi di intervenire sul caro energia. Il… - fattoquotidiano : Salvini: “Sul caro energia imitiamo il governo di Macron”. Ma in Francia Edf ha fatto causa allo Stato per 8 miliar… - disinformate_it : RT @repubblica: Metropolis/158 - Siamo in bolletta? Tutti per il decreto contro il caro energia, solo Meloni per i blocchi navali. Ospiti:… - ugo34917518 : @myrtamerlino Il caro energia è colpa delle politiche di draghi. Mal tornata sign.ra Merlino. -