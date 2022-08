Fate attenzione al supermercato | può capitare di comprare un prodotto che non avremmo mai scelto

Leggi su topicnews

(Di martedì 30 agosto 2022) Non tutti i prodotti che troviamo sugli scaffali dei supermercati sono ciò che sembrano. È il caso di un elemento in particolare, che in apparenza è ciò chema poi, osservando bene un dettaglio, non sarebbe stato cosìa quello che comprate (fonte web)Qualche volta vi sarà successo di scoprire che i prodotti che avete sempre comprato, certi di essere a conoscenza di che cosa si trattasse, senza dover controllare le etichette, non corrispondessero più a ciò che sembrano, ma sono fatti “a base di” qualcosa. La confezione che inganna Prendiamo il caso del burro: fino a qualche tempo fa, era collocato in uno spazio preciso sugli scaffali e aveva confezioni tipiche per cui non era possibile sbagliarsi, e il suddettoveniva identificato in un batter d’occhio. Ora, però, ...