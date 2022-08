Fare la tinta in casa | i trucchetti migliori per non sbagliare | risultato assicurato

Leggi su curiosauro

(Di martedì 30 agosto 2022) I capelli bianchi sparsi e qua e la ti ricordano che è arrivato il momento dila, ma non vuoi andare dal parrucchiere? Ti spieghiamo noi come ottenere lo stessocomodamente atua! Malgrado ancora ci siano 3 settimane piene, possiamo già dire che l’estate sta finendo. Le ferie, infatti, a meno che non tu non faccia parte del team di persone che sceglie di andare appositamente in vacanza a settembre, sono belle che andate. Ma non solo. Anche i tanti temporali estivi in tutta Italia ci ricordano che ormai la bella stagione è agli sgoccioli. Fonte: CanvaTuttavia, non è solo il lavoro o il clima più fresco a decretare la fine dell’estate. Anche la nostra ricrescita o i capelli in condizioni critiche dimostrano come quasi 3 mesi di sole, mare e salsedine ormai abbiano fatto terribilmente il loro ...