Energia: Malpezzi-Serracchiani, 'subito intervento su extraprofitti' (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "È grave e preoccupante che l'imposta sugli extra profitti delle società energetiche non sia stata ancora versata da molte aziende. È urgente intervenire per garantire che quelle risorse, stimate intorno ai 10 miliardi, siano riscosse perché sono indispensabili per finanziare le misure di sostegno per famiglie e imprese già decise dal governo. Le aziende che stanno rifiutando di versare la tassa mettono a rischio la tenuta economica e sociale del Paese in uno dei momenti più difficili dal dopoguerra. Le imprese si stanno prendendo una grande responsabilità di cui si assumeranno le conseguenze. Il governo intervenga al più presto con tutti gli strumenti a disposizione per recuperare quanto dovuto dalle aziende". Lo dichiarano in una nota congiunta le presidenti dei senatori e dei deputati del Pd, Simona Malpezzi e Debora Serracchiani.

