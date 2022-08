Dakota Kai: “Triple H è il capo perfetto per me, mi conosce bene dai tempi di NXT” (Di martedì 30 agosto 2022) Dakota Kai è stata una delle protagoniste di NXT, in quanto ha sempre disputato incontri di alto livello durante la sua permanenza nella compagnia. Tuttavia, la WWE l’ha licenziata nel mese di maggio, e da quel momento in poi i fan si sono chiesti cosa ci fosse in serbo per lei. L’incredibile è accaduto quando Dakota ha fatto il suo scioccante ritorno nella compagnia insieme a Bayley e Iyo Sky. Da allora, la fazione si è scontrata con Bianca Belair, Asuka e Alexa Bliss. Parlando con BT Sport, la Kai ha descritto Triple H come il capo perfetto per lei. Le sue parole “Io e Hunter lavoriamo bene insieme. Mi conosce dai tempi in cui ero a NXT durante il regno nero e oro, quindi rappresenta la persona perfetta sotto cui lavorare. ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 30 agosto 2022)Kai è stata una delle protagoniste di NXT, in quanto ha sempre disputato incontri di alto livello durante la sua permanenza nella compagnia. Tuttavia, la WWE l’ha licenziata nel mese di maggio, e da quel momento in poi i fan si sono chiesti cosa ci fosse in serbo per lei. L’incredibile è accaduto quandoha fatto il suo scioccante ritorno nella compagnia insieme a Bayley e Iyo Sky. Da allora, la fazione si è scontrata con Bianca Belair, Asuka e Alexa Bliss. Parlando con BT Sport, la Kai ha descrittoH come ilper lei. Le sue parole “Io e Hunter lavoriamoinsieme. Midaiin cui ero a NXT durante il regno nero e oro, quindi rappresenta la persona perfetta sotto cui lavorare. ...

