Cristiano Ronaldo, "schiavo" di un ingaggio folle e di un ego fuori controllo: ecco perché oggi non lo vuole più nessuno (Di martedì 30 agosto 2022) È ancora alla ricerca spasmodica di una squadra che gli permetta di cimentarsi nuovamente in Champions League, ma il tempo passa e stavolta, Cristiano Ronaldo, rischia di rimanere con il cosidetto "cerino" in mano. Sì... Leggi su europa.today (Di martedì 30 agosto 2022) È ancora alla ricerca spasmodica di una squadra che gli permetta di cimentarsi nuovamente in Champions League, ma il tempo passa e stavolta,, rischia di rimanere con il cosidetto "cerino" in mano. Sì...

DiMarzio : .@sscnapoli: le ultime su #CristianoRonaldo, #Navas e la cessione di #FabianRuiz al @PSG_inside #calciomercato… - tancredipalmeri : Attenzione! Secondo @EduAguirre7 del Chiringuito, amico personale di Cristiano Ronaldo, CR7 avrebbe deciso di non andare al Napoli - tancredipalmeri : Occhio il giornalista del Chiringuito amico di Cristiano Ronaldo ha cancellato il tweet sull’impossibilità di Cristiano nel Napoli! - jonimac71 : RT @ciropellegrino: +++ È FATTA: CRISTIANO #RONALDO COMPRA IL COMUNE DI #NAPOLI +++ - Ashir_Adio : RT @XclusiveRonaldo: ??? Federico Chiesa: 'The best player ever? it's Maradona and Cristiano Ronaldo.' -