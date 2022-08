Cena in piazza sotto le luminarie. L’iniziativa del Taranto Club “Natale Spada” (Di martedì 30 agosto 2022) Tornano pian piano le iniziative che negli scorsi anni hanno allietato le serate montemesoline. Anche in questo caso, dopo due anni di stop causa pandemia, torna la tanto attesa “Cena in bianco”. Un momento conviviale che chiama a raccolta diversi gruppi che, con uno speciale dress code, rigorosamente in bianco, si ritroveranno a Cena in una location davvero speciale: piazza IV Novembre, con la suggestiva atmosfera delle luminarie. L’evento organizzato dal Taranto Club “Natale Spada” di Montemesola, cade infatti il 2 settembre, alla vigilia dei solenni festeggiamenti in onore dei Santissimi Medici Cosma e Damiano e San Michele Arcangelo. Per l’occasione, di concerto con la Confraternita, saranno accese le luminarie allestite dalla ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 30 agosto 2022) Tornano pian piano le iniziative che negli scorsi anni hanno allietato le serate montemesoline. Anche in questo caso, dopo due anni di stop causa pandemia, torna la tanto attesa “in bianco”. Un momento conviviale che chiama a raccolta diversi gruppi che, con uno speciale dress code, rigorosamente in bianco, si ritroveranno ain una location davvero speciale:IV Novembre, con la suggestiva atmosfera delle. L’evento organizzato dal” di Montemesola, cade infatti il 2 settembre, alla vigilia dei solenni festeggiamenti in onore dei Santissimi Medici Cosma e Damiano e San Michele Arcangelo. Per l’occasione, di concerto con la Confraternita, saranno accese leallestite dalla ...

