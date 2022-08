Calciomercato: ManUtd. Ufficiale l'acquisto di Antony (Di martedì 30 agosto 2022) Il cartellino dell'attaccante costerà ai red devils circa 100 milioni di euro. MANCHESTER (INGHILTERRA) - "Il Manchester United ha raggiunto un accordo con l'Ajax per il trasferimento di Antony, ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 30 agosto 2022) Il cartellino dell'attaccante costerà ai red devils circa 100 milioni di euro. MANCHESTER (INGHILTERRA) - "Il Manchester United ha raggiunto un accordo con l'Ajax per il trasferimento di, ...

