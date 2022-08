Bar frequentato da troppi pregiudicati. Il Questore sospende la licenza per 10 giorni (Di martedì 30 agosto 2022) Continua l’attività a tutto tondo della Polizia di Stato nel controllo negli esercizi pubblici. La Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa ha notificato il decreto ex art. 100 TULPS di sospensione per 10 giorni della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande emesso dal Questore Massimo Gambino nei confronti di un bar nella zona di Talsano. In diverse occasioni, nella quotidiana attività di controllo del territorio, la Squadra Volante e la Squadra Amministrativa hanno constatato come il predetto bar fosse frequentato con assiduità da numerose persone con pregiudizi penali e di polizia gravi, quali, detenzione, spaccio e produzione di sostanze stupefacenti, associazione a delinquere, estorsione, furto aggravato, porto di armi atti ad offendere, truffa, ricettazione. Dai ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 30 agosto 2022) Continua l’attività a tutto tondo della Polizia di Stato nel controllo negli esercizi pubblici. La Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa ha notificato il decreto ex art. 100 TULPS di sospensione per 10dellaper la somministrazione di alimenti e bevande emesso dalMassimo Gambino nei confronti di un bar nella zona di Talsano. In diverse occasioni, nella quotidiana attività di controllo del territorio, la Squadra Volante e la Squadra Amministrativa hanno constatato come il predetto bar fossecon assiduità da numerose persone con pregiudizi penali e di polizia gravi, quali, detenzione, spaccio e produzione di sostanze stupefacenti, associazione a delinquere, estorsione, furto aggravato, porto di armi atti ad offendere, truffa, ricettazione. Dai ...

