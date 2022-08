Autostrada: fermato nudo sullo scooter. Si giustifica: “Andavo in un campo nudisti” (Di martedì 30 agosto 2022) "Stavo andando in un campo per nudisti", si è giustificato il 60 fermato dalla polizia stradale, mentre percorreva l'Autostrada A10, fra Genova e Savona, nudo sullo scooter. Indossava solo il casco e una canottiera arrotolata L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 30 agosto 2022) "Stavo andando in unper", si èto il 60dalla polizia stradale, mentre percorreva l'A10, fra Genova e Savona,. Indossava solo il casco e una canottiera arrotolata L'articolo proviene da Firenze Post.

