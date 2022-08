Argentina | ‘la rotta dei soldi K’ | il processo a Kirchner potrebbe concludersi in un nulla di fatto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 agosto 2022) L’America latina in questo mese di agosto ha dato di che parlare. Dalla crociata di Daniel Ortega in Nicaragua contro il clero critico con il suo regime, passando per le “Olimpiadi della Guerra” promosse dalla Russia in Venezuela, i recenti risvolti del caso Ayotzinapa in Messico con la conferma che organi statali hanno una responsabilità attiva sull’omicidio dei 43 studenti, le prime mosse del nuovo presidente colombiano Gustavo Petro, un Ecuador sempre più in preda alla violenza della criminalità organizzata, una svolta economica a Cuba che apre agli investimenti stranieri (Cuba che ha siglato nei giorni scorsi un accordo per l’invio di medici in Italia suscitando forti critiche), l’accendersi della campagna elettorale in Brasile tra Lula e Bolsonaro (protagonisti di uno storico dibattito televisivo) e l’arrivo del referendum per la nuova costituzione in Cile (il prossimo 4 ...