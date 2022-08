Appassionati di Tango si incontrano in città e danno vita a spettacoli improvvisati

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 30 agosto 2022) di Monica De Santis Ilargentino è il ballo più popolare e famoso nei paesi che si affacciano sul Río de la Plata, Argentina e Uruguay. Nessuno sa chi abbia dato il nome dia questo ballo, né si sa esattamente perché si chiami in questo modo, certo è espressione popolare e artistica, che comprende musica, danza, testo e canzone. Un ballo che si è diffuso con il tempo in tutto il mondo, arrivando anche in Italia e anche a Salerno, dove sono sempre di più le scuole di danza dedicate. Un vero e proprio movimento quello che si è creato in, tanto che in questa calda estate del 2022 alcuni amicidelhanno deciso di incontrarsi, in diversi punti del centro di Salerno e con tanto di stereo per la musica, improvvisare “uno spettacolo”. E così da Largo Montone a piazza Della ...