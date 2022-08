Alimenti – Centinaio | si lasci in pace il pesto

Leggi su romadailynews

(Di martedì 30 agosto 2022) , piuttosto ci si occupi del Nutriscore che non aiuta consumatori a fare scelte più sane – “Ancora una volta si dimentica un principio fondamentale: che è la dose a fare la differenza. Anche l’acqua, se bevuta in quantità eccessiva, può avere effetti dannosi sul nostro organismo”. Così il senatore della Lega, Gian Marco, sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, torna sui dubbi avanzati dall’istituto federale tedesco per la valutazione dei rischi (BfR) sulla cancerogenicità e la mutagenicità di safrolo, metileugenolo ed estragolo, molecole presenti negli oli essenziali di basilico, finocchio e altre piante. “Si rischia che vengano messi in discussione prodotti, in questo caso a finire sotto accusa potrebbe essere ilalla genovese, che fanno parte della nostra tradizione alimentare da centinaia di anni. In Germania ...